Peking (SID) - Ein weiteres Mitglied der deutschen Olympiamannschaft ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) teilte mit, am Dienstagnachmittag über den Fall informiert worden zu sein. Der Test wurde bei der Anreise am Flughafen von Peking genommen.

Das Teammitglied sei "symptomfrei und wurde zunächst vom Rest des Teams separiert". Ein weiterer PCR-Test werde zur Bestätigung durchgeführt. In Abhängigkeit vom Ergebnis will der DOSB das weitere Prozedere festlegen. "Die Teilmannschaft und das Team D stehen gemeinsam in engem Kontakt mit dem Teammitglied", erklärte der Dachverband.

Bisher mussten Eiskunstläufer Nolan Seegert sowie die Nordischen Kombinierer Eric Frenzel und Terence Weber nach positiven Tests in Quarantäne.