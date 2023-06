Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO Tedros Ghebreyesus wurde am Dienstag der Olympische Orden verliehen.

Große Ehre für Tedros Ghebreyesus: Dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO wurde am Dienstag am Sitz des Internationalen Olympischen Komitees ( IOC) in Lausanne der Olympische Orden verliehen. Der Äthiopier erhielt die Auszeichnung aus den Händen des deutschen IOC-Präsidenten Thomas Bach. Ghebreyesus wurde für seinen Einsatz rund um die Austragung der Olympischen Spiele in Tokio gewürdigt, die wegen der Corona-Pandemie von 2020 auf 2021 verschoben werden mussten.