Nach aktuellem Stand werden keine russischen Kunstturn-Riegen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris an die Geräte gehen.

Hamburg (SID) - Nach aktuellem Stand werden keine russischen Kunstturn-Riegen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris an die Geräte gehen. Auf der am späten Dienstagabend geschlossenen Meldeliste für die Europameisterschaften vom 11. bis 16. April in Antalya ist Russland aufgrund des kriegsbedingten Startverbots nicht verzeichnet.

Die europäischen Titelkämpfe in der türkischen Touristenmetropole sind die letzte Gelegenheit, sich als Team für die Weltmeisterschaften Anfang Oktober in Antwerpen zu qualifizieren. Dort werden die Tickets für den olympischen Mannschafts-Wettbewerb in der französischen Hauptstadt vergeben.

Noch bei den Sommerspielen in Tokio 2021 waren die Goldmedaillen im Mannschaftswettbewerb sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen an die Vertreter des Russischen Olympischen Komitees (ROC) gegangen.

Noch nicht gänzlich ausgeschlossen hingegen sind russische Olympiateilnehmer, die nur an einzelnen Geräten an den Start gehen. Hier endet der olympische Qualifikations-Zyklus erst im Frühjahr 2024.

Und auch für die russischen Riegen könnte sich noch ein Hintertürchen für Olympia in Paris öffnen. Der Asiatische Olympische Rat hatte Ende Januar vorgeschlagen, russischen und belarussischen Athleten die Chance einzuräumen, sich beispielsweise im Rahmen der Asienspiele sportlich für Olympia in Paris zu qualifizieren.