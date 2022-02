Peking (SID) - Die positiv auf das Coronavirus getestete Elana Meyers Taylor, eine der großen Rivalinnen der deutschen Bob-Pilotinnen bei den Olympischen Winterspielen, darf nach zwei negativen PCR-Tests das Quarantäne-Hotel verlassen. Gegenüber NBC erklärte die Silbermedaillengewinnerin von 2014 und 2018, dass sie in ein anderes Hotel umziehen werde, "damit ich wieder mit dem Training beginnen und alles für die Bobrennen vorbereiten kann".

In ihrem Zimmer im Isolationshotel habe sie trainiert, zudem berichtete sie gegenüber NBC, dass ihr Freunde und Trainer bei der Vorbereitung auf den Wettkampf geholfen haben. "Sie haben mir Notizen über die Strecke geschickt und andere Dinge getan", sagte Meyers Taylor: "Ich habe auch tonnenweise Videos von unseren Trainern, die alles getan haben, um mich zu motivieren und mich zu unterstützen. Ich habe mir das so oft wie möglich angesehen, Videos angeschaut und alles getan, was ich tun konnte, um bereit zu sein."

Meyers Taylor hat in dieser Saison den Weltcup im Zweierbob vor Laura Nolte (Winterberg) und auch die Wertung im Monobob gewonnen. Die Trainingsläufe in Peking starten am 10. Februar, der Wettbewerb im neu eingeführten Monobob findet am 13. und 14. Februar statt. Im Zweier geht es am 18. und 19. Februar um die Medaillen.