Lausanne (SID) - 10. Etappe: Morzine Les Portes du Soleil - Megeve (148,1 km)

Nachdem das Fahrerfeld am ersten "echten" Ruhetag durchatmen konnte, geht es am Dienstag mit der zweiten Alpen-Etappe der 109. Tour de France weiter. Die zehnte Etappe führt das Peloton in die Savoyen. Nach 148,1 km endet das Teilstück auf dem Flugplatz von Megeve. Bis dahin sind 21 Kletterkilometer auf den vier Anstiegen zu bewältigen.

Ein spannende Schlussphase dürfte es im Etappenfinale hoch zum Montee de l'altiport de Megeve geben. 19,2 km mit einer durchschnittlichen Steigung von 4,1 Prozent müssen auf dem Weg hinauf auf 1460 Meter zurückgelegt werden - ein erneuter Sieg heraus aus einer Fluchtgruppe ist alles andere als unwahrscheinlich. Zuvor müssen ein Anstieg der dritten Kategorie und zwei der vierten bewältigt werden.

Megeve ist zum dritten Mal Etappenort der Großen Schleife. 2016 gewann Chris Froome das Zeitfahren nach Megeve und sicherte sich am Ende in Paris den dritten seiner vier Tour-Siege. Der Startort Morzine Les Portes des Soleil ist bereits zum 21. Mal im Programm der Grand Boucle.