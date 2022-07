Nach dem ersten schweren Ritt der Tour de France durchs Hochgebirge am Mittwoch geht es am Donnerstag nicht minder spektakulär weiter.

Briançon (SID) - 12. Etappe: Briancon - Alpe d'Huez (165,1 km)

Nach dem ersten schweren Ritt der Tour de France durchs Hochgebirge am Mittwoch geht es am Donnerstag auf dem zwölften Teilstück der Rundfahrt nicht minder spektakulär weiter. Auf der Königsetappe der diesjährigen Tour steht der legendäre Schlussanstieg nach Alpe d'Huez auf dem Programm. Bevor es die 21 berühmtesten Kehren des Radsports hinaufgeht, müssen die Fahrer bei insgesamt rund 4750 Höhenmetern weitere Alpenpässe überwinden.

Im Anschluss an den Start in Briancon erreicht das Peloton nach gerade einmal 33 km den Gipfel des Col du Galibier. Das Dach der diesjährigen Tour in 2642 m Höhe wird nach Mittwoch bereits zum zweiten Mal befahren. Danach geht es eine lange Abfahrt hinunter, ehe mit dem 29 km langen Anstieg auf den Col de la Croix Fer der nächste "2000er" zu überwinden ist.

Das Skigebiet Alpe d'Huez ist dann der Schauplatz für den finalen Showdown. Über 13,8 km gilt es eine Steigung von 8,1 Prozent als Erster zu überwinden, um sich an einem der historischen Tour-Orte schlechthin zum Etappensieger zu krönen. Für Sprinter und andere Flachetappen-Spezialisten dürfte das Erreichen der Karenzzeit dagegen zur Mammutaufgabe werden.

"Ich habe richtig Lust drauf, das ist eine ziemlich epische Sache", sagt Lennard Kämna, der auf der zehnten Etappe das Gelbe Trikot denkbar knapp verpasst hatte, mit Blick auf die anstehende Bergschlacht: "Als Kind hat es mir schon riesig Spaß gemacht, diesen Berg hochzufahren."

Favorisiert dürften am Donnerstag je nach Rennverlauf kletterstarke Ausreißer oder aber die absoluten Spitzenfahrer sein. Für Letztere geht es auf jeden Fall um wichtige Sekunden und Minuten im Gesamtklassement. Titelverteidiger Tadej Pogacar gibt sich selbstbewusst: "Ich weiß, was auf mich zukommt, und habe keine Angst. Das wird eine der legendären Etappen der Rundfahrt."

1952 fuhr das Fahrerfeld der Tour de France erstmalig hinauf nach Alpe d'Huez - seitdem hat sich der Anstieg zu einem der berühmtesten Radsport-Orte der Welt entwickelt. Der 30. und bislang letzte Sieger auf dem Schlussanstieg war der Brite Geraint Thomas im Jahr 2018. Einen deutschen Erfolg gab es dagegen noch nie.