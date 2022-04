Köln (SID) - Der französische Radprofi Julian Alaphilippe hat die zweite Etappe der sechstägigen Baskenland-Rundfahrt gewonnen. Der 29-Jährige vom Team Quick-Step setzte sich nach 208 Kilometern von Leitza nach Viana souverän im Sprint durch. Rang zwei ging an Alaphilippes Landsmann Fabien Doubey (Total Energies).

In der Gesamtwertung liegt weiter Vorjahressieger Primoz Roglic in Führung. Der Slowene vom Team Jumbo-Visma, der am Montag den Prolog für sich entschieden hatte, rollte mit dem Feld als 13. ins Ziel. Roglic, im März bereits Sieger bei Paris-Nizza, strebt seinen dritten Gesamtsieg im Baskenland an.