Das deutsche Profi-Radteam Bora-hansgrohe hat zwei neue Sportliche Leiter verpflichtet. Der 34 Jahre alte Ex-Profi Shane Archbold, der erst vor wenigen Tagen sein Karriereende als aktiver Profi bekannt gegeben hat, sowie Patxi Vila aus Spanien werden künftig Teil des Rennstalls sein. Der 48 Jahre alte Vila hatte bereits zuvor für Bora-hansgrohe gearbeitet und kehrt nun ins Team zurück.

"Patxi bringt einen großen Erfahrungsschatz mit. Er geht sehr analytisch an den modernen Radsport heran, kennt wahrscheinlich jedes Radrennen", sagte Rolf Aldag, ebenfalls Sportlicher Leiter und Head of Sports bei Bora-hansgrohe: "Shane war ein Rennfahrer mit einer Meinung, die er auch vertreten hat. Jemand, der sehr professionell ist und einen sehr tiefen Einblick in Strategien hat."

Bora-hansgrohe treibt damit die Planung für eine erfolgreiche kommende Saison weiter voran. Vor wenigen Tagen hatte der Rennstall die spektakuläre Verpflichtung des slowenischen Topfahrers Primoz Roglic verkündet, mit dem 2024 ein Angriff auf den Sieg bei der Tour de France gestartet werden soll.