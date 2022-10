Dortmund (SID) - Stefan Ortegas Trikot wird schon bald das wertvollste Ausstellungsstück in seinem Privatmuseum sein. "Ich werde mir ein paar Unterschriften von der Mannschaft holen und es mir irgendwo ins Haus hängen", sagte der deutsche Torhüter von Manchester City nach dem 0:0 bei Borussia Dortmund: "Als Erinnerung daran, wie meine Karriere so gelaufen ist."

Von Bielefeld zur Weltauswahl ManCity und jetzt in die Champions League - der 29-Jährige hat sich mit seinem Pflichtspieldebüt am Dienstag einen Traum erfüllt. "Als Deutscher so nahe an Bielefeld mein erstes Spiel zu machen: keine so schlechte Kulisse, kein so schlechter Verein...", sagte er etwas ungläubig. Die Anspannung sei "eine andere gewesen als sonst".

Vor der Saison war Ortega von Arminia Bielefeld aus in die große Fußball-Welt gezogen. "Das ist nicht so der typische Karriere-Werdegang, zeigt aber, dass es was wird, wenn man hart arbeitet und demütig bleibt", betonte er. Mit den City-Stars sei es "eine andere Welt", aber: "Das sind auch nur Menschen".