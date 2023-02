Die deutschen Bahnradfahrerinnen haben bei den Europameisterschaften in der Schweiz die erhoffte Goldmedaille in der Mannschaftsverfolgung verpasst.

Grenchen (SID) - Die erfolgsverwöhnten deutschen Bahnradfahrerinnen haben bei den Europameisterschaften in der Schweiz die erhoffte Goldmedaille in der Mannschaftsverfolgung verpasst. Die drei Tokio-Olympiasiegerinnen Franziska Brauße, Lisa Klein und Mieke Kröger sowie Laura Süßemilch sicherten sich im kleinen Finale gegen Frankreich immerhin noch Platz drei.

Die erste Bronze-Medaille des Tages hatte dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) kurz zuvor Maximilian Dörnbach beschert. Der 27 Jahre alte Cottbuser fuhr im 1000-m-Zeitfahren in 59,778 Sekunden auf den dritten Rang und musste sich damit nur dem Niederländer Jeffrey Hoogland (58,203) und Alejandro Martinez (Spanien/59.687) geschlagen geben.

Der EM-Titel in der Mannschaftsverfolgung ging an die Frauen aus Großbritannien, die sich in einem chaotischen Finale gegen die amtierenden Weltmeisterinnen aus Italien durchsetzten. Die deutschen Männer landeten in der Besetzung Benjamin Boos, Nicolas Heinrich, Tobias Buck-Gramcko und Theo Reinhardt beim Sieg von Italien auf Rang sechs.

Tim Torn Teutenberg (20), der Tags zuvor im Ausscheidungsrennen für das erste deutsche EM-Gold gesorgt hatte, verpasste die Medaillen-Ränge diesmal klar und wurde im Punkterennen Zehnter. Seine Schwester Lea Lin fuhr im Ausscheidungsrennen auf Rang fünf. Am Mittwoch hatten neben Teutenberg auch die Sprint-Frauen Emma Hinze, Pauline Grabosch und Lea Sophie Friedrich Gold gewonnen.