Die Bahnrad-Asse Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch haben in der Qualifikation bei der WM in Glasgow einen guten Auftakt erwischt.

Die deutschen Bahnrad-Asse Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch haben in der Teamsprint-Qualifikation bei der Multi-WM in Glasgow einen guten Auftakt erwischt. Die Titelverteidigerinnen fuhren am ersten Wettkampftag in 46,467 Sekunden hinter Großbritannien (46,072 Sekunden) zur zweitbesten Zeit und mühelos in die nächste Runde. Dort duelliert sich das Trio mit Kanada um einen Platz im Finale am Abend (21.19 Uhr/Eurosport).

Hinze, Friedrich und Grabosch nehmen in Schottland ihren vierten WM-Titel nacheinander in Angriff. Bei den Titelkämpfen im Vorjahr im französischen Saint-Quentin-en-Yvelines hatten die Sprinterinnen in 45,967 Sekunden einen Weltrekord aufgestellt. Bei den Olympischen Spielen in Tokio holten sie die Silbermedaille.

Auch in den anderen Kurzzeit-Disziplinen gehen Hinze und Friedrich als Favoritinnen an den Start. Die sechsmalige Weltmeisterin Hinze und Friedrich mit sieben Titeln könnten mit weiteren Erfolgen an die Rekordmarke von Kristina Vogel (elf WM-Titel) heranrücken.