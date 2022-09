Gerardo Seoane will mit dem Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen nach dem total verkorksten Saisonstart in Berlin den Bock umstoßen.

Leverkusen (SID) - Gerardo Seoane will mit dem Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen nach dem total verkorksten Saisonstart in Berlin den Bock umstoßen. "Mein Fokus ist zu 100 Prozent bei der Mannschaft. Es ist eine schwierige Situation, aber dieser Herausforderung stelle ich mich", sagte der Schweizer Coach vor dem richtungweisenden Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Hertha BSC.

Am Mittwoch hatte der Werksklub nach vier Niederlagen in fünf Bundesligaspielen auch in der Champions League beim FC Brügge (0:1) verloren. Er selbst spüre keine Verunsicherung und wolle seinen Weg weitergehen. "Man ist besorgt wegen der Resultate", sagte Seoane, "aber es geht schlussendlich darum, das persönliche Empfinden beiseite zu tun", um zu helfen, dass "die Mannschaft Lösungen findet".

Man müsse sich an den positiven Dingen, die es auch bei den letzten Niederlagen gegeben habe, hochziehen: "Wir müssen uns an den Stärken orientieren und die Punkte ansprechen, die uns um die Resultate bringen." Seoane appellierte zudem an ein noch "größeres Solidaritätsgefühl" in der Mannschaft, Fehler wieder auszubügeln.

Und wenn Fehler passieren, müssen wir "genug Offensivaktionen haben, um das Spiel trotzdem zu gewinnen". In Brügge war Torwart und Kapitän Lukas Hradecky ein kapitaler Fehler unterlaufen, der zum Siegtor des belgischen Meisters geführt hatte.