Köln (SID) - Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) startet mit einer starken Besetzung bei der Bahn-EM in Grenchen in der Schweiz. Bei den am Mittwoch beginnenden Titelkämpfen werden neben Medaillen auch die ersten Punkte für die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris 2024 vergeben.

"Wir haben in Südafrika ein sehr gutes Trainingslager absolviert. Alle Sportlerinnen und Sportler sind gesund und in guter Verfassung. Aber wir befinden uns im Aufbau. In Grenchen werden sie noch nicht in Höchstform sein", sagte Kurzzeit-Bundestrainer Jan van Eijden.

Zu den Favoritinnen zählen einmal mehr die Sprint-Frauen um Emma Hinze, die bei der EM 2022 in München alle Titel in den Kurzzeitdisziplinen gewonnen hatten. "Bei den Frauen erwarte ich schon, dass sie um die Medaillen mitfahren. Ob es zum einen oder anderen Titel reicht, wird sich zeigen", sagte van Eijden. Bei den Männern steht der Teamsprint im Vordergrund, über den die Olympia-Qualifikation läuft. Fehlen wird Stefan Bötticher (Chemnitz) wegen einer Rückenverletzung.