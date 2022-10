Köln (SID) - Nach der Bahn-WM mit dreimal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze blickt der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) hoffnungsvoll in die Zukunft. "Das ist eine herausragende Bilanz", sagte Sportdirektor Patrick Moster am Schlusstag zu den großen Erfolgen auf dem Olympia-Oval von Paris.

Zwei Jahre vor den Sommerspielen 2024 ging Gold bei den Wettbewerben in Saint-Quentin-en-Yvelines an die Teamsprinterinnen Emma Hinze (Cottbus), Lea Friedrich (Dassow) und Pauline Grabosch (Magdeburg). Dazu triumphierte Friedrich auch im Keirin, Franziska Brauße (Öschelbronn) gewann in der Einerverfolgung.

"Wir haben vier Medaillen in den Olympischen Disziplinen gewonnen. Das stimmt zuversichtlich für die Spiele in zwei Jahren, auch wenn wir noch Hausaufgaben zu erledigen haben", so Moster. So gingen die Sprinter leer aus, Roger Kluge (Eisenhüttenstadt) holte mit Silber im Omnium die einzige deutsche Männermedaille.

Neben den Medaillen habe der BDR "14 Platzierungen in den Top 10 erreicht", sagte Moster: "Das ist ein sehr gutes Ergebnis."