Peyragudes (SID) - Der belgische Radprofi Wout van Aert wird bei der Tour de France das Grüne Trikot gewinnen - vorausgesetzt, er erreicht das Ziel in Paris. Auf dem 17. Teilstück der Frankreich-Rundfahrt am Mittwoch zementierte der 27-Jährige seine Führung in der Punkte-Wertung.

Bei der knapp 130 Kilometer langen Pyrenäen-Etappe von Saint-Gaudens nach Peyragudes sicherte sich van Aert weitere 17 Zähler. Er liegt nun mit insgesamt 416 Punkten uneinholbar vor dem Slowenen Tadej Pogacar (202) und Landsmann Jasper Philipsen (196). Für den Allrounder van Aert wäre es der erste Sieg in der Punkte-Wertung der Tour de France.