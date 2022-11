München (SID) - Fußball-Nationalstürmerin Lea Schüller (24) bleibt Vize-Meister Bayern München langfristig erhalten. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, hat die Fußballerin des Jahres ihren am Saisonende auslaufenden Vertrag bis 2026 verlängert.

"Lea ist eine Ausnahmestürmerin, ihre Kopfballstärke zeichnet sie aus. Es ist unser großes Ziel gewesen, sie langfristig an den FC Bayern zu binden", sagte Bianca Rech, Sportliche Leiterin der Münchnerinnen. Schüller will mit den Bayern "natürlich die Meisterschaft sowie den DFB-Pokal holen und in der Champions League so weit es geht kommen".

Seit ihrem Wechsel im Sommer 2020 von der SGS Essen erzielte Schüller in 74 Einsätzen 53 Tore für München. In der vergangenen Saison avancierte die Vize-Europameisterin zur Torschützenkönigin der Bundesliga. "Für uns ist wichtig, die Mannschaft zusammenzuhalten. Wir brauchen Kontinuität, um erfolgreich sein zu können", sagte Rech zur Kaderplanung: "Die Vertragsverlängerung mit Lea ist ein Puzzleteil und ein wichtiger Schritt gewesen."