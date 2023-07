Jordi Meeus sieht in der Sprintvorbereitung des Teams Bora-hansgrohe nach der ersten Massenankunft der 110. Tour de France noch Luft nach oben.

Der belgische Radprofi Jordi Meeus sieht in der Sprintvorbereitung des deutschen Teams Bora-hansgrohe nach der ersten Massenankunft der 110. Tour de France noch Luft nach oben. "Wir haben gezeigt, dass wir vorne mit dabei sind. Im Finale brauchen wir aber noch ein bisschen Feintuning", sagte Meeus nach seinem siebten Platz auf der dritten Etappe am Montag in Bayonne.

"Ich denke, insgesamt war es kein schlechter Tag für uns. Für den ersten Sprint bei der Tour können wir uns nicht beschweren. Ich persönlich bin nicht überglücklich mit dem Ergebnis, aber auch nicht enttäuscht. Wir können uns nur verbessern", sagte Meeus.

Der 25-Jährige bestreitet seine erste Frankreich-Rundfahrt. Er hatte bei der Nominierung überraschend den Vorzug vor dem Iren Sam Bennett erhalten. Die nächste Chance auf einen Tageserfolg bietet sich Meeus am Dienstag auf der vierten Etappe von Dax nach Nogaro (181,8 km).