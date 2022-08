Krakau (SID) - Der britische Radprofi Ethan Hayter hat die Polen-Rundfahrt gewonnen. Beim Tagessieg des französischen Sprinters Arnaud Demare auf der abschließenden Etappe der einwöchigen Tour reichte dem 23-Jährigen vom Team Ineos Grenadiers eine Ankunft im Feld zur Verteidigung des Gelben Trikots.

Hayter feierte in Krakau den größten Erfolg seiner jungen Karriere. Er hatte die Gesamt-Führung beim Bergzeitfahren auf der vorletzten Etappe am Donnerstag übernommen und geriet tags darauf nicht mehr in Bedrängnis. Gesamtzweiter wurde Thymen Arensman aus den Niederlanden mit elf Sekunden Rückstand auf Hayter vor dem Spanier Pello Bilbao (+0:18).

Mit der Entscheidung um den Etappensieg hatten die drei am Freitag nichts zu tun. Diesen feierte Groupama-FDJ-Fahrer Demare im Massensprint vor dem Niederländer Olav Kooij (Jumbo-Visma) und dem Deutschen Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious), der die fünfte Etappe der Rundfahrt für sich entschieden hatte. Max Kanter (Movistar) als Vierter und Pascal Ackermann vom UAE-Team Emirates auf Rang neun rundeten ein ordentliches deutsches Gesamtergebnis ab.