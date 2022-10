Köln (SID) - Der FC Brügge in der Champions-League-Vorrundengruppe von Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen und der italienische Ex-Meister SSC Neapel haben vorzeitig das Achtelfinale der Königsklasse erreicht. Brügge genügte in der Gruppe B nach zuvor drei Erfolgen am vierten Spieltag ein 0:0 bei Atletico Madrid, während Napoli in der Gruppe A gegen den niederländischen Rekordchampion Ajax Amsterdam mit 4:2 (2:0) seine weiße Weste erfolgreich verteidigte.

Brügge ist nach der Nullnummer von Madrid trotz Unterzahl in der Schlussphase in der Gruppe B einer der beiden vorderen Plätze sicher. Leverkusen und der portugiesische Ex-Titelgewinner FC Porto treffen am Mittwochabend im Verfolgerduell aufeinander.

Durch Neapel und Brügge stehen schon vier Achtelfinalisten fest. Bereits am vergangenen Dienstag waren der spanische Titelverteidiger Real Madrid mit Ex-Weltmeister Toni Kross und der englische Meister Manchester City mit Nationalspieler Ilkay Gündogan in die Runde der besten 16 eingezogen.