Dortmund (SID) - BVB-Ikone Norbert Dickel (60) muss auf seinen Einsatz als Stadionsprecher von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund im Champions-League-Spiel gegen den FC Kopenhagen am Dienstagabend (18.45 Uhr/Prime Video) verzichten. Der einstige Torjäger der Schwarz-Gelben hatte bei einem Unfall beim Grillen am Sonntag Verbrennungen an den Schienbeinen erlitten und liegt im Krankenhaus Bergmannsheil in Bochum.

Via Instagram berichtete Dickel von einer Gasverpuffung, die zu seinen Brandwunden geführt habe. Die Beine von Dickel sind dick verbunden, er müsse noch im Krankenhaus bleiben, teilte der Ex-Profi mit.