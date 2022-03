Die Fußballerinnen von Bayern München haben in der heißen Saisonphase mit einem Corona-Ausbruch zu kämpfen.

München (SID) - Die Fußballerinnen von Bayern München haben in der heißen Saisonphase mit einem Corona-Ausbruch zu kämpfen. Linda Dallmann, Jovana Damnjanovic, Karolina Vilhjalmsdottir, Carina Wenninger, Sarah Zadrazil und Franziska Kett wurden laut Verein positiv getestet und fallen für das Bundesliga-Heimspiel gegen die SGS Essen am Sonntag (16.00 Uhr/MagentaSport) sowie für das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Paris St. Germain am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) aus (Hinspiel 1:2).

Die Spielerinnen befinden sich demnach in häuslicher Isolation und es gehe ihnen gut. Klara Bühl muss zudem verletzungsbedingt pausieren. Andrea Gavric, Amelie Schuster und Julia Landenberger rückten aus der zweiten Mannschaft in den Kader für die Partie gegen Essen.