Marburg (SID) - Der Norweger Alexander Kristoff (Intermarche-Wanty-Gobert) hat die zweite Etappe der 34. Deutschland Tour gewonnen und den Lokalmatadoren die Show gestohlen. Der 35-Jährige entschied den Zielsprint nach 199 km von Meiningen nach Marburg für sich, er bleibt damit ein wiederkehrender Sieger der Rundfahrt: Schon im Vorjahr hatte er zwei Etappen in Deutschland für sich entschieden, auch 2019 gehörte er zu den Tagessiegern.

Wie schon am Vortag war Max Kanter (Movistar) bester Deutscher. Nach Rang drei am Donnerstag holte der Cottbuser am Freitag den fünften Platz, Kristoffs Teamkollege Georg Zimmermann (Augsburg) wurde Zehnter. Das Rote Trikot des Gesamtführenden trägt nun der Italiener Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), Tagesdritter am Freitag. Der bislang Führende Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna fiel auf Rang drei noch hinter Kristoff zurück. Das Trio ist allerdings zeitgleich.

Emanuel Buchmann vom deutschen Team Bora-hansgrohe rollte nach einer komplizierten Etappe mit vielen kürzeren Anstiegen und häufigem Seitenwind mit der ersten Gruppe auf Rang 30 ins Ziel. "Es geht ganz okay, ich habe mich nicht schlecht gefühlt", sagte Buchmann, die Anstiege der kommenden Tage "werden aber schon etwas anderes". Simon Geschke, bei der Tour de France bis zur letzten Bergetappe im Trikot des besten Kletterers, kam auf Position 38 und haderte.

"Wir hatten mit einer kontrollierten Etappe gerechnet und wollten im Sprint dabei sein, aber es war schwieriger als gedacht", sagte er: "Die Form ist noch nicht so, wie ich sie gerne hätte, heute war ich schon ganz schön am Limit."

Titelverteidiger Nils Politt (Köln), beim Auftakt in Weimar Dritter, verlor als 64. gut drei Minuten und jede Menge Kraft. Gut 40 Kilometer vor dem Ziel geriet das Team Bora-hansgrohe "ein bisschen ins Hintertreffen, die Lücke mussten wir wieder schließen", sagte Politt: "Da habe ich einige Körner gelassen." Zumindest Buchmann brachte das Team bis zum Etappenende wieder an die Spitzengruppe heran.

Die Deutschland Tour führt an fünf Renntagen bis zum Sonntag über rund 700 km mit 11.000 Höhenmetern von Weimar bis nach Stuttgart, ein Höhepunkt ist die Bergankunft am Schauinsland bei Freiburg am Samstag. Die Deutschland Tour wird mit diversen Unterbrechungen seit 1911 ausgetragen, seit 2018 gibt es eine Neuauflage.