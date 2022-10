Bayern München kann in der Champions League mit einem Sieg beim Wiedersehen mit Robert Lewandowski für das vorzeitige Aus des FC Barcelona sorgen.

Köln (SID) - Die Sport-Höhepunkte am Mittwoch, 26. Oktober

FUSSBALL: Deutsches Trio in der Champions League gefordert

FUSSBALL: Wolfsburgerinnen gegen Slavia Prag

FUSSBALL: Der deutsche Rekordmeister Bayern München kann in der Champions League mit einem Sieg beim Wiedersehen mit Robert Lewandowski für das vorzeitige Aus des FC Barcelona sorgen. Parallel kämpfen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen um das Überwintern in der Königsklasse. Die Euro-Adler brauchen gegen Olympique Marseille unbedingt einen Sieg, selbiges gilt für Trainer Xabi Alonso und Leverkusen bei Atletico Madrid. Anpfiff ist um 21 Uhr.

FUSSBALL: Für die Frauen des VfL Wolfsburg geht es in der Champions League zu Slavia Prag. Nach dem deutlichen Auftaktsieg gegen SKN St. Pölten und dem Prestigeerfolg in der Bundesliga über Bayern München gehen die Wolfsburgerinnen mit viel Selbstvertrauen in das zweite Gruppenspiel. Der Ball rollt ab 21 Uhr.