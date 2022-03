Köln (SID) - Nach der 1:5-Klatsche im Hinspiel kann es Bayer Leverkusen beim Wiedersehen mit dem FC Bayern eigentlich nur besser machen. Ab 15.30 Uhr kommt es in München zum Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga, die Bayern wollen ihre ohnehin beruhigende Tabellenführung festigen, die Gäste ihren Champions-League-Platz. Leverkusens Verfolger RB Leipzig und SC Freiburg treffen zeitgleich direkt aufeinander. Ab 18.30 Uhr steigt das Krisenduell VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach.

Anna-Lena Forster, große Hoffnungsträgerin des deutschen Teams, kämpft bei den Paralympics von Peking um ihre erste Goldmedaille. Ab 3.00 Uhr MEZ greift die 26-Jährige in der Abfahrt nach ihrem ersten Triumph in den chinesischen Bergen. Der Fahnenträgerin winken bei den Spielen bis zu fünf Goldmedaillen.

Im zweiten Duell binnen drei Tagen treten die deutschen Handballerinnen ab 16.00 Uhr in Rotterdam bei Gastgeber Niederlande an. Nach dem 25:31 vom Donnerstag gibt es in der EM-Qualifikation schnell die Chance zur Revanche, auch wenn das Ergebnis eher Nebensache ist. Das die Europäische Handballföderation EHF das ursprünglich für April angesetzte Spiel beim suspendierten belarussischen Team mit 2:0 Punkten und 10:0 Toren für die deutsche Auswahl wertete, ist das EM-Ticket praktisch sicher.