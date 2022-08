Nach der Saisoneröffnung stehen in der Fußball-Bundesliga am Samstag zur Fortsetzung des ersten Spieltages sechs weitere Begegnungen auf dem Programm.

Köln (SID) - Nach der Saisoneröffnung stehen in der Fußball-Bundesliga am Samstag zur Fortsetzung des ersten Spieltages sechs weitere Begegnungen auf dem Programm. Die größte Aufmerksamkeit ziehen das Duell der Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen sowie das Hauptstadt-Derby zwischen Union Berlin und Hertha BSC auf sich. In weiteren Spielen treffen Borussia Mönchengladbach und die TSG Hoffenheim, der VfL Wolfsburg und Aufsteiger Werder Bremen, der FC Augsburg und der SC Freiburg sowie der VfL Bochum und der FSV Mainz 05 aufeinander.

In den vier Samstag-Spielen der 2. Fußball-Bundesliga wollen Jahn Regensburg und der 1. FC Heidenheim ihre Positionen in der Spitzengruppe nach ihren zwei Auftaktsiegen festigen. Regensburg empfängt am dritten Spieltag im Südduell den ambitionierten Altmeister 1. FC Nürnberg, während Heidenheim beim Aufstiegsanwärter Hamburger SV Farbe bekennen muss. In den beiden weiteren Begegnungen gastiert Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld bei Hansa Rostock und spielen der SC Paderborn sowie Hannover 96 gegeneinander.

Erstmals seit langer Zeit ist Titelverteidiger Deutschland nicht der große Favorit, wenn im dänischen Herning die Dressur-WM mit dem ersten Teil des Grand Prix beginnt. Die Medaillen in der Mannschaftswertung werden am Sonntag vergeben, Gold dürfte mit einiger Sicherheit an Gastgeber Dänemark gehen.