Der SC Freiburg will die Sensation - den Einzug in die Champions League. Am vorletzten Spieltag empfängt der Tabellenvierte um 15.30 Uhr Union Berlin.

Köln (SID) - Der SC Freiburg will die Sensation - den Einzug in die Champions League. Am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt der Tabellenvierte um 15.30 Uhr Union Berlin. Ab 18.30 Uhr kann sich Hertha BSC mit einem Sieg über den FSV Mainz 05 nach einer verkorksten Saison vorzeitig den Klassenerhalt sichern.

Schalke 04 empfängt um 20.30 Uhr den coronageschwächten FC St. Pauli zum Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga. Während die Schalker unter Interimstrainer Mike Büskens zuletzt Euphorie unter den Fans entfachten und die Erstliga-Rückkehr fest im Blick haben, spielt St. Pauli unter denkbar schlechten Vorzeichen um die letzte Aufstiegschance.

Die Show beginnt: Beim Formel-1-Debüt in Miami starten Spitzenreiter Charles Leclerc im Ferrari und Weltmeister Max Verstappen im Red Bull ab 22.00 Uhr die Motoren zum Qualifying. Das Rennen im Sunshine State Florida, das fünfte der Saison, soll zum Spektakel werden und die Königsklasse des Motorsports in den USA fest verankern.

Nicht auf Hawaii, sondern in der Berglandschaft rund um St. George im US-Bundesstaat Utah kämpfen die Triathletinnen und Triathleten um die WM-Kronen. Die Ironman-Veranstaltung wird nach der coronabedingten Absage 2021 auf dem Festland nachgeholt - mit einer Deutschen in den Favoritenrolle: Anne Haug peilt ab 14.20 Uhr die erfolgreiche Titelverteidigung an. Sebastian Kienle zählt sich selbst nur zum erweiterten Favoritenkreis.