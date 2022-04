Köln (SID) - Gleich vier Spiele stehen in der Fußball-Bundesliga auf dem Programm. Bayer Leverkusen empfängt am Abend ab 19.30 Uhr RB Leipzig zum Spitzenspiel, der Gewinner kann sich im Kampf um die Champions-League-Plätze etwas Luft verschaffen. Auch in der Partie zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt ab 17.30 Uhr geht es noch um die internationalen Plätze. Pflichtaufgaben haben Bayern München ab 15.30 Uhr in Bielefeld und die TSG Hoffenheim um 17.30 Uhr gegen Greuther Fürth zu bewältigen.

Der spektakulärste aller Klassiker ist zurück im Frühjahr. 2019 war der Kölner Nils Politt sensationell auf Platz zwei gefahren, in diesem Jahr geht er nur mit Außenseiterchancen ins Rennen. Paris-Roubaix gilt als die Hölle des Radsports, die 257,2 Kilometer und teilweise Jahrhunderte alte Kopfsteinpflaster-Wege sind eine große Herausforderung für die Fahrer.