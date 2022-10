Frankfurt am Main (SID) - Vor dem Wiedersehen mit Harry Kane hat Routinier Makoto Hasebe (38) seine Mitspieler von Eintracht Frankfurt vor einer zu großen Fixierung auf den Starstürmer gewarnt. Tottenham Hotspur sei "nicht nur Harry Kane. Sie haben viele Qualitätsspieler", sagte der Japaner vor dem Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in London: "Wir müssen als Mannschaft gut verteidigen."

Hasebe hatte Kane im Hinspiel (0:0) in der Vorwoche größtenteils ausgeschaltet, dabei zeigte er laut Trainer Oliver Glasner eine "Weltklasse-Leistung". Man habe zwar auch ein paar Chancen zugelassen, "aber insgesamt haben wir gut verteidigt", sagte Hasebe, dem auch im Rückspiel eine Schlüsselrolle in der Dreierkette zuteil wird.

Von Kane gab es vor dem zweiten Duell lobende Worte für seinen Gegenspieler. "Natürlich war es ein tolles Duell letzte Woche. Großer Respekt für ihn, mit 38 Jahren Champions-League-Fußball zu spielen, das spricht für seine Professionalität", sagte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, der in der Königsklasse noch auf seinen ersten Treffer in dieser Saison wartet. Wie im Hinspiel erwarte er erneut "einen harten Kampf".