Köln (SID) - Der ukrainische Fußball-Rekordmeister Dynamo Kiew darf vom Einzug in die Gruppenphase der Champions League träumen. Im Rückspiel der zweiten Qualifikationsrunde zog Dynamo am Mittwochabend bei Fenerbahce Istanbul durch einen 2:1-Erfolg nach Verlängerung in die dritte Runde ein. Für Kiew waren es die ersten Pflichtspiele seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar.

Der ukrainische Nationalspieler Oleksandr Karawajew (114.) erzielte den entscheidenden Treffer für Kiew, das ab dem 2. August um einen Platz in den Play-offs kämpfen darf. Das Hinspiel im polnischen Lodz war torlos geblieben.

Kiew hatte sich seit Kriegsbeginn und dem damit verbundenen Abbruch der Liga mit einigen Test- und Benefizspielen - wie beispielsweise im April bei Borussia Dortmund oder vor rund zwei Wochen gegen Olympique Lyon - fitgehalten. Die Pflichtspiel-Premiere gilt als der Anfang des Wiederbeginns im ukrainischen Fußball. Plänen zufolge soll die Liga trotz der anhaltenden Kriegsattacken am 23. August wieder starten.