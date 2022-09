München (SID) - Rund 20 Jahre nach seinem Abschied als Profi kehrt Stefan Effenberg zu Bayern München zurück. Der 54-Jährige wird Botschafter des deutschen Fußball-Rekordmeisters und ergänzt das Legenden-Team um seinen früheren Mitspieler Giovane Elber.

"Der FC Bayern wird immer als eine Familie bezeichnet - und genau so fühlt es sich an, auch heute noch", sagte Effenberg. Wie früher auf dem Platz wolle er sich mit all seiner Leidenschaft für die Bayern engagieren. "Wer mich kennt, weiß: Bei mir gibt es keine halben Sachen."

Effenberg spielte von 1990 bis 1992 und erneut von 1998 bis 2002 in München. 2001 gewann er als Kapitän mit dem Klub die Champions League.