München (SID) - Bayern Münchens Legende Giovane Elber hat noch einmal die Bedeutung des Achtelfinal-Krachers in der Champions League bei Paris St. Germain für den Rekordmeister herausgestellt. "Die Saison fängt jetzt erst so richtig an. Jetzt dürfen wir keine Fehler mehr machen. Man muss abliefern", sagte der frühere Torjäger vor dem Duell (21.00 Uhr/Prime Video) bei PSG.

Er hoffe, so Elber, "im Hinspiel auf ein gutes Ergebnis. Dann machen wir im Rückspiel alles klar". Das Rückspiel steigt am 8. März.

Gegen die Superstars Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar forderte der Brasilianer bei fcb.tv "eine Mannschaftsleistung, da zählt nicht nur ein guter Abwehrspieler. Der Druck muss auf mehrere Spieler verteilt werden".

Dass PSG zuletzt einige Probleme hatte, hat für Elber in der Königsklasse keinen Einfluss. Das jüngste 1:3 in der Liga gegen Monaco zähle nicht. "Das war nicht Paris, gegen uns wird eine ganz andere Mannschaft mit einem ganz anderen Charakter spielen", warnte er.

Dem schloss sich Claudio Pizarro an: "Die haben verloren, weil die schon mit dem Kopf in der Champions League waren. Wir müssen aufpassen, aber die haben auch Respekt vor uns."