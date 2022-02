Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München wird in der kommenden Woche in einem vollbesetzten Stadion spielen.

München (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München wird in der kommenden Woche in einem vollbesetzten Stadion spielen. Für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions-League beim FC Salzburg (16. Februar, 21.00 Uhr/DAZN) wird es keine Personenobergrenze mehr geben. Die österreichische Regierung hebt die Beschränkungen ab kommenden Samstag auf. Die Arena in Salzburg bietet 30.000 Plätze.