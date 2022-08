Der deutsche Rekordmeister Bayern München startet auswärts beim italienischen Vize-Meister Inter Mailand am 7. September in die Champions League.

Nyon (SID) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München startet auswärts beim italienischen Vize-Meister Inter Mailand am 7. September in die Champions League. Das Wiedersehen mit Robert Lewandowski im Duell mit dem FC Barcelona in Gruppe C steigt laut UEFA-Spielplan am 13. September in der Allianz Arena (beide 21.00 Uhr).

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt gibt sein Debüt in der Königsklasse im Heimspiel gegen Sporting Lissabon (7. September/18.45 Uhr). Für Bayer Leverkusen geht es am selben Abend zum Auftakt zum FC Brügge (21.00 Uhr).

Schon am Vortag starten Borussia Dortmund und RB Leipzig. Der BVB empfängt in Gruppe G den FC Kopenhagen (18.45 Uhr). Zum Wiedersehen mit Erling Haaland kommt es am 14. September auswärts bei Manchester City (21.00 Uhr).

Der Pokalsieger aus Leipzig hat in Gruppe F am 6. September zunächst Schachtar Donezk zu Gast (21.00 Uhr). Die Gruppenphase ist schon vor der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) abgeschlossen.