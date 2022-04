München (SID) - Bayern München muss im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) gegen den FC Villarreal auf Verteidiger Niklas Süle verzichten. Der Nationalspieler fehlte wegen eines Infekts auch beim Abschlusstraining des Fußball-Rekordmeisters am Montag. Dafür kann Trainer Julian Nagelsmann Weltmeister Lucas Hernandez einsetzen, der beim 1:0 am Samstag in der Liga gegen den FC Augsburg angeschlagen gefehlt hatte.