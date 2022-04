Die Flandern-Rundfahrt der Radprofis findet am Sonntag ohne den belgischen Mitfavoriten Wout van Aert statt.

Köln (SID) - Die Flandern-Rundfahrt der Radprofis findet am Sonntag ohne den belgischen Mitfavoriten Wout van Aert statt. Der 27-Jährige vom Team Jumbo-Visma hat sich mit Corona infiziert und muss vorerst pausieren. "Es ist ein Rätsel, wo ich mich angesteckt haben", sagte van Aert: "Ich habe aber nur milde Erkältungs-Symptome, was mich in der Hoffnung bestärkt, dass ich bald wieder zurück sein werde."

Der belgische Meister und Olympiazweite hatte am Donnerstag das Training auf dem Kurs der Ronde abgebrochen. "Er fühlt sich nicht wohl", teilte van Aerts Mannschaft mit, sein Start sei "unwahrscheinlich". Danach bestätigten zwei PCR-Tests die Corona-Infektion.

Van Aert hatte sich im Frühjahr bislang in herausragender Form präsentiert, der 27-Jährige gewann zuletzt das E3 Eintagesrennen in seiner belgischen Heimat rund um Harelbeke. Ende Februar hatte sich van Art bereits beim Rennen Omloop Het Nieuwsblad in Ostflandern durchgesetzt. Bei der "Ronde van Vlaanderen" war van Aert 2020 Zweiter geworden.