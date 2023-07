Die deutsche Straßenmeisterin Liane Lippert ( Friedrichshafen) hat die zweite Etappe der Tour de France der Frauen gewonnen und sich ihren ersten World-Tour-Sieg überhaupt gesichert. Die 25-Jährige vom Team Movistar setzte sich auf einem klassikerähnlichen Parcours über 151,7 km von Clermont-Ferrand nach Mauriac im Zielsprint vor der belgischen Gesamtführenden Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) durch. Das Podium komplettierte die Italienerin Silvia Persico vom UAE Team ADQ.

"Ich habe so lange auf den Sieg gewartet - und dass es auch noch bei der Tour gelingt, könnte nicht schöner sein", sagte Lippert: "Gegen Lotte zu gewinnen, habe ich nicht erwartet. Ich habe mich die ganze Zeit auf sie konzentriert."

Bei zeitweise peitschendem Regen und stürmischen Böen mussten auf den Straßen der Auvergne gleich sechs kategorisierte Berge überwunden werden, der letzte endete gut eineinhalb Kilometer vor dem Zielstrich. Im Gesamtklassement verbesserte sich Lippert mit nun 49 Sekunden Rückstand auf Rang zwei.

Dabei hatte die deutsche Hoffnung zuvor gleich zweimal auf dem Boden gelegen. Zunächst war Lippert in der neutralen Zone zu Fall gekommen, anschließend war sie knapp 48 km vor dem Ziel mit ihrer Team-Kapitänin Annemiek van Vleuten, Titelverteidigerin und Weltmeisterin, in einen Sturz verwickelt. Beide schlossen allerdings zügig wieder zum Peloton auf. "Das ganze Team hat geholfen, dass wir nach dem Sturz zurückkamen", lobte Lippert die Mannschaftsleistung.

Weniger glimpflich ging ein Sturz für die Niederländerin Eva van Agt ( Jumbo-Visma) aus. Sieben Kilometer vor dem Etappenende stürzte die Ausreißerin in einer Abfahrt und rutschte unter einer Leitplanke hindurch. Bereits der Auftakt am Sonntag war von einem schweren Sturz der Spanierin Mireia Benito überschattet worden.

Die zweite Auflage der im Vorjahr wieder ins Leben gerufenen Frauen-Tour endet nach acht Teilstücken am 30. Juli in Pau, am Tag zuvor führt der wohl entscheidende Tagesabschnitt auf den Pyrenäen-Riesen Col du Tourmalet.