Eurosport wird den den Giro d'Italia auch in diesem Jahr großflächig übertragen. Der Sportsender zeigt die erste große Landesrundfahrt der Radsport-Saison ausführlich bei Eurosport 1 im TV - hinzu kommen Übertragungen bei discovery+ und GCN+. Insgesamt wird der Giro über 115 Stunden live zu sehen sein und auch auf eurosport.de engmaschig begleitet.

Die dreiwöchige Italien-Rundfahrt findet vom 6. bis 28. Mai zum 106. Mal statt, startet am Samstag in Fossacesia Marina und endet erstmals seit fünft Jahren wieder in der Hauptstadt Rom. Drei Zeitfahren und zahlreiche knifflige Bergetappen stehen für die Favoriten um den Slowenen Primoz Roglic und Weltmeister Remco Evenepoel (Belgien) auf dem Programm. Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Lennard Kämna vom Team Bora-hansgrohe.