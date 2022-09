Giro-Sieger Jai Hindley bangt um den Start bei den Straßenweltmeisterschaften in seiner australischen Heimat.

Köln (SID) - Giro-Sieger Jai Hindley bangt um den Start bei den Straßenweltmeisterschaften in seiner australischen Heimat. Wie sein deutscher Rennstall Bora-hansgrohe am Freitag mitteilte, sei der 26-Jährige kurz nach der Spanien-Rundfahrt positiv auf Corona getestet worden. Die finale Entscheidung, ob der in Perth geborene Hindley für die Nationalmannschaft aufs Rennrad steigen kann, stehe noch aus.

Der Australier hatte im Mai beim Giro d'Italia triumphiert - für sein deutsches Team war es der erste Gesamtsieg bei einer dreiwöchigen Landesrundfahrt. Die Straßen-WM wird vom 18. bis 25. September in Wollongong ausgetragen, rund 80 Kilometer südlich von Sydney.