München (SID) - Auf die Bahnrad-Asse ist Verlass: Das deutsche Team hat bei der Multi-EM in München die ersten Medaillen auf dem Holzoval sicher. Der Gold-Vierer von Tokio um Lisa Brennauer sowie die Teamsprint-Weltmeisterinnen um Emma Hinze zogen am Freitag in die jeweiligen Gold-Finals am Nachmittag ein.

Die erste Entscheidung fällt in der Mannschaftsverfolgung der Frauen (16.37 Uhr/ARD/ARD-Mediathek). Die Olympiasiegerinnen Brennauer, Franziska Brauße, Mieke Kröger und Lisa Klein treffen im Titelrennen auf das Quartett aus Italien. Für das Goldfinale qualifizierte sich der deutsche Vierer mit einer souveränen Leistung in der ersten Runde (4:14,665 Minuten).

Die Sprinterinnen Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch rasten im Regenbogentrikot der Weltmeisterinnen in 38,114 Sekunden zur Bestzeit in der ersten Runde. Im Rennen um Gold (17.21 Uhr) gegen die Niederlande ist das BDR-Trio klar favorisiert.