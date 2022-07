Paris (SID) - Wout van Aert hat bei der Tour de France 2022 einige Male für außergewöhnliche Bilder gesorgt. Auf den schweren Bergetappen fuhr der Belgier regelmäßig bis kurz vor dem Ziel im Kreise der absoluten Top-Kletterer - und das als Träger des Grünen Trikots.

Zugegeben, das Grüne Trikot ist nicht mehr das "Sprintertrikot" vergangener Tage: Spätestens seit den Zeiten der Dominanz Peter Sagans, der nur selten Massensprints, dafür aber siebenmal eben jenes "Maillot Verde" gewann, ist es eher das Trikot des besten Allrounders geworden. Und doch sind van Aerts Leistungen außergewöhnlich.

Der 27-Jährige ist der mit Abstand kompletteste Fahrer im Peloton. Er siegt bei Massensprints, er gewinnt im Zeitfahren, er entscheidet Klassiker für sich und er fährt auch im Hochgebirge ganz vorne mit. Bei der diesjährigen Tour war van Aert selbst für van-Aert-Verhältnisse unglaublich aktiv, suchte beinahe jeden Tag das Heil in der Flucht. Ganz nebenbei war er seinem Kapitän und Tour-Sieger Jonas Vingegaard ein zuverlässiger Helfer.

In der Punktewertung konnte ihm von Anfang an kein Fahrer das Wasser reichen. Nach drei zweiten Plätzen zu Beginn der Rundfahrt gelang van Aert auf der vierten Etappe der erste Tagessieg in diesem Jahr - er ließ ihm zwei weitere folgen.

Vier Tage lang fuhr der Straßen-Weltmeister von 2020 sogar im Gelben Trikot. Dann tauschte er es gegen das Grüne ein und gab Letzteres nicht mehr ab. Bereits nach der 17. Etappe war ihm der Sieg in der Punkte-Wertung nicht mehr zu nehmen - aufgrund seines riesigen Vorsprungs.

Am Sonntag streifte sich der Super-Allrounder van Aert das Grüne Trikot dann erstmals in seiner Karriere auch in Paris über - es dürfte nicht das letzte Mal gewesen sein.