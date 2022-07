Foix (SID) - Lennard Kämna ist bei der 109. Tour de France wegen einer Erkältung als erster deutscher Radprofi ausgestiegen. Das teilte sein Team Bora-hansgrohe am Dienstag mit. Kämna war seit Tagen verschnupft gefahren. Am letzten Ruhetag am Montag hatte er versucht, die Erkältung auf dem Hotelzimmer auszukurieren.

Der Youngster hatte dreimal versucht, seinem Solo-Coup von 2020 den zweiten Etappensieg bei der Großen Schleife folgen zu lassen. Kämna war am Samstag als Ausreißer auf dem achten Rang gelandet. Nach dem Drama auf der siebten Etappe, als ihm nur wenige Meter zum Sieg auf der Super Planche des Belles Filles gefehlt hatten, musste Kämna diesmal bereits einige Kilometer vor dem Ziel die anderen Topfahrer ziehen lassen.

Auf der zehnten Etappe nach Megeve fehlte ihm gar nur eine Nuance von elf Sekunden, um Titelverteidiger Tadej Pogacar das Gelbe Trikot zu entreißen.

Vor dem Start der 16. Etappe von Carcassonne nach Foix wurden zudem zwei weitere Ausstiege bekannt. Das Team AG2R Citröen muss in der letzten Tourwoche auf Aurelien Paret-Peintre and Mikael Cherel verzichten. Bei beiden Fahrern wurde während des Ruhetages eine Corona-Infektion nachgewiesen.

Damit sind noch 148 der ursprünglich gestarteten 176 Fahrer und noch acht von neun Deutschen dabei. Die Ausfälle der 109. Tour de France (angegeben die jeweils letzte bestrittene Etappe):

5. Etappe: Jack Haig (Australien/Bahrain Victorious), Michael Gogl (Österreich/Alpecin-Deceuninck), Daniel Oss (Italien/TotalEnergies)

6. Etappe: Alex Kirsch (Luxemburg/Trek-Segafredo)

7. Etappe: Geoffrey Bouchard (Frankreich/AG2R-Citroen), Vegard Stake Laengen (Norwegen/UAE Team Emirates)

8. Etappe: Kevin Vermaerke (USA/DSM), Gianni Moscon (Italien/Astana Qazaqstan), Guillaume Martin (Frankreich/Cofidis), Kasper Asgreen (Dänemark/Quick Step Alpha Vinyl), Ruben Antonio Almeida Guerreiro (Portugal/EF Eduacation-EasyPost)

9. Etappe: Ben O'Connor (Australien/AG2R Citröen), Luke Durbridge (Australien/BikeExchange-Jayco), Alexis Vuillermoz (Frankreich/TotalEnergies), George Bennett (Neuseeland/UAE Team Emirates)

10. Etappe: Mathieu van der Poel (Niederlande/Team Alpecin-Fenix), Oliver Naesen (Belgien/AG2R Citröen)

12. Etappe: Warren Barguil (Frankreich/Arkea-Samsic)

13. Etappe: Victor Lafay (Frankreich/Cofidis)

14. Etappe: Primoz Roglic (Slowenien/Jumbo-Visma), Magnus Cort Nielsen (Dänemark/EF Education-EasyPost), Simon Clarke (Australien/Israel-Premier Tech), Steven Kruijswijk (Niederlande/Jumbo-Visma)

15. Etappe: Jakob Fuglsang (Dänemark/Israel-Premier Tech), Michael Morkov (Dänemark/Quick Step Alpha Vinyl), Lennard Kämna (Wedel/Bora-hansgrohe), Aurelien Paret-Peintre, Mikael Cherel (beide Frankreich/AG2R Citröen)