Köln (SID) - Der zweimalige Weltmeister Filippo Ganna hat die erste Etappe der Rad-Fernfahrt Tirreno-Adriatico gewonnen. Der Italiener vom Team Ineos Grenadiers setzte sich im 13,9 Kilometer langen Zeitfahren in Lido di Camaiore vor dem Belgier Remco Evenepoel (Quick-Step/+0,10 Minuten) und dem zweimaligen Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar (UAE Team Emirates/+0,17) durch.

Jasha Sütterlin (Bahrain-Victorious) landete als bester Deutscher mit 52 Sekunden Rückstand auf Rang 28, Mitfavorit Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) kam 1:32 Minuten hinter Ganna als 109. ins Ziel.

Der Slowene Pogacar hatte im Vorjahr die 56. Auflage des "Rennens zwischen den Meeren" gewonnen und gilt in dem Feld voller starker Rundfahrer erneut als Favorit auf den Gesamtsieg. Am Dienstag dürfte es auf dem mit 219 Kilometern längsten Teilstück von Camaiore nach Sovicille zu einer Sprintentscheidung kommen. Die Fernfahrt endet am Sonntag mit der siebten Etappe in Sen Benedetto del Tronto.