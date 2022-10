Mats Hummels hat die Spielweise von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund nach dem Remis in der Champions League gegen den FC Sevilla kritisiert.

Dortmund (SID) - Mats Hummels hat die Spielweise von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund nach dem Unentschieden in der Champions League gegen den FC Sevilla kritisiert. "Es muss aus manchen Köpfen raus, dass Fußball sexy sein muss, dass erfolgreicher Fußball nicht Hacke, Spitze eins, zwei, drei auf fünf Metern ist, sondern dass ein Spieler immer das Richtige macht und nicht manchmal nur das Besondere", sagte Hummels nach dem 1:1 (1:1) gegen die Andalusier bei Prime Video.

Mit einem Sieg hätte der BVB vorzeitig das Achtelfinale in der Königsklasse erreicht. "Das war vollkommen unnötig gegen eine verunsicherte Mannschaft", monierte Hummels und beklagte die fehlende "Spielintelligenz". Man habe lauter Ballverluste gehabt, habe immer in enge Räume reingespielt, so Hummels: "Fußball ist eigentlich ein simples Spiel, aber wir machen es immer selber kompliziert."

Er versuche dies zu kommunizieren, aber es sei natürlich schwierig, wenn man das Gefühl habe, "dass da nicht genügend Leute sonst noch sind, die in der Lage sind, immer wieder anzuschieben".

Trainer Edin Terzic wollte die Aussagen des Routiniers nicht überbewerten. "Das sind Worte, die auch schon mal meinen Mund verlassen haben", sagte Terzic nach der Begegnung.

Jude Bellingham (35.) hatte dem Vizemeister nach dem Rückstand durch den Ex-Münchner Tanguy Nianzou (18.) immerhin noch einen Punkt gerettet. Für den 19-Jährigen war es der vierte Treffer im vierten Champions-League-Spiel in dieser Saison. Tore in mindestens vier Königsklassen-Spielen in Folge waren zuvor nur zwei Spielern unter 20 gelungen: Erling Haaland und Kylian Mbappe.