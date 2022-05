Genua (SID) - Radprofi Stefano Oldani hat am Tag der Ausreißer für den zweiten italienischen Etappensieg beim 105. Giro d'Italia gesorgt. Der 24-Jährige vom Team Alpecin-Fenix verwies auf der 204 km langen zwölften Etappe von Parma nach Genua seinen Landsmann Lorenzo Rota (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) und Gijs Leemreize aus den Niederlanden (Jumbo-Visma) auf die Plätze.

Das Trio hatte sich aus einer größeren Fluchtgruppe abgesetzt, die Entscheidung fiel im Sprint. Zu den Ausreißern zählten unter anderem auch Nico Denz (Waldshut-Tiengen/DSM) und Michael Schwarzmann (Kempten/Lotto Soudal). Das deutsche Duo konnte den entscheidenden Attacken aber nicht folgen und gehörte im Finale nicht mehr zur Spitzengruppe.

Die 13. Etappe führt die Fahrer in berühmtes Radsport-Terrain: Der Start erfolgt in Sanremo, Zielort des Frühjahrsklassikers Mailand-Sanremo. Nach 150 km endet der Tagesabschnitt in Cuneo, erwartet wird eine Sprintankunft. Der Giro endet am 29. Mai in Verona.

Das Trio hatte sich aus einer größeren Fluchtgruppe abgesetzt, die Entscheidung fiel im Sprint. Zu den Ausreißern zählten unter anderem auch Nico Denz (Waldshut-Tiengen/DSM) und Michael Schwarzmann (Kempten/Lotto Soudal). Das deutsche Duo konnte den entscheidenden Attacken aber nicht folgen und gehörte im Finale nicht mehr zur Spitzengruppe. Denz erreichte das Ziel mit 5:40 Minuten Rückstand auf dem 16. Platz. Schwarzmann lag als 17. 7:07 Minuten zurück.

Das Rosa Trikot des Gesamtführenden trägt weiter der Spanier Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo). Er rollte mit dem Hauptfeld ein. Zu den Gewinnern des Tages zählte unterdessen der Niederländer Wilco Keldermann, der beim deutschen Team Bora-hansgrohe zu einer Dreierspitze zählt. Kelderman, der im Giro-Verlauf von Defekten zurückgeworfen worden war, machte in der Fluchtgruppe rund acht Minuten auf die Spitze gut. Als 13. der Gesamtwertung (+ 2:51) hat Kelderman wieder Chancen auf eine Top-Platzierung. Bester Deutscher im Ranking ist sein Teamkollege Emanuel Buchmann als Neunter (Ravensburg/+ 1:09).

