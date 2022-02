Chiclana de Segura (SID) - Der deutsche Radprofi Lennard Kämna (Wedel) hat bei der 68. Ausgabe der Andalusien-Tour ein Ausrufezeichen gesetzt und die Schlussetappe gewonnen. Für den 25-Jährigen, der Anfang Februar nach einer fast neunmonatigen Rennpause sein Comeback gefeiert hatte, war es der vierte Etappensieg seiner Karriere.

"Es war ein wirklich hartes Rennen und ich musste von Kilometer Null an Vollgas geben", sagte Kämna: "Der Sieg bedeutet mir sehr viel, besonders nach meiner Pause im letzten Jahr."

Auf dem fünften und letzten Teilstück der "Ruta del Sol" von Huesa nach Chiclana de Segura über 146 Kilometer brachte sich Kämna (Bora-hansgrohe) in einer 17-köpfigen Ausreißergruppe für die letzte Steigung in Position. Drei Kilometer vor dem Ziel griff er an und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Die Tour beendete Kämna auf dem 29. Platz in der Gesamtwertung, bester Deutscher war sein Teamkollege Emanuel Buchmann auf Rang 15. Der Gesamtsieg ging an den Niederländer Wout Poels (Bahrain-Victorious).