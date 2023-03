Köln (SID) - Primoz Roglic ( Jumbo-Visma) hat sich für seinen ersten Gesamtsieg bei der Katalonien-Rundfahrt in Stellung gebracht. Der Slowene gewann am Freitag die fünfte Etappe von Tortosa nach Lo Port, bei der dritten und letzten Bergankunft der diesjährigen Ausgabe distanzierte er seinen Rivalen Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) auf den letzten Metern. Zehn Sekunden Vorsprung nimmt Roglic nun in die beiden abschließenden Etappen am Wochenende mit.

Auf dem Teilstück am Freitag über 176,5 Kilometer war es lange Zeit weitgehend ruhig zugegangen. Eine Ausreißergruppe wurde am 8,4 km langen Schlussanstieg am Mont Caro gestellt, die Entscheidung fiel dann auf den letzten hundert Metern: Der belgische Weltmeister Evenepoel wirkte zunächst im Vorteil, Roglic bewies aber den längeren Atem und rollte mit sechs Sekunden Vorsprung ins Ziel. Die vier deutschen Starter um Anton Palzer ( Bora-hansgrohe) spielten im Kampf um den Etappensieg wie zuletzt keine Rolle.

Am Samstag folgt das sechste Teilstück, eine hügelige Etappe im Umland Barcelonas über gut 183 km von Martorell nach Molins de Rei. Die 102. Austragung der Katalonien-Rundfahrt endet am Sonntag traditionell mit einem Rundkurs in Barcelona.