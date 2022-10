Frankfurt am Main (SID) - Für Mittelfeldspieler Sebastian Rode wird der Europa-League-Sieg mit dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt für immer eine große Bedeutung haben. Der Triumph "hat sicherlich den größten Stellenwert in meiner Karriere", sagte der 31-Jährige bei Retro Styles auf dem Prime-Video-Sport- Deutschland-Kanal auf Youtube: "Wenn man nochmal so einen Titel mit einem Verein wie der Eintracht holt, der das letzte Mal vor 40 Jahren diesen Titel geholt hat, dann hat man einen kleinen Heldenstatus."

Durch den Erfolg qualifizierte sich die Eintracht auch erstmals für die Champions League und steht dort nach zwei Gruppenspielen mit drei Punkten auf dem dritten Platz. Am Dienstag empfängt das Team von Oliver Glasner den englischen Topklub Tottenham Hotspur (21.00 Uhr/Prime Video).

Den Pokalsieg schreibt Kapitän Rode aber nicht allein sich und der Mannschaft zu, sondern zollt auch den Zuschauern Respekt. "Der Support der Eintracht-Fans war ein Garant für diesen Titelgewinn", sagte Rode: "Über die Jahre hinweg ist es unglaublich, wie die Fans uns unterstützen." Und auch in schlechten Phasen sei die Unterstützung "immer da".