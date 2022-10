Amsterdam (SID) - Der an Hodenkrebs erkrankte Torjäger Sebastien Haller ist zurück auf dem Trainingsplatz - allerdings nicht bei Borussia Dortmund, sondern bei seinem Ex-Klub Ajax Amsterdam. "Er hat gefragt, ob er bei uns trainieren darf, weil er seine Reha für ein paar Tage hier macht", berichtete Ajax-Trainer Alfred Schreuder vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Liverpool. "Das ist doch wunderbar, dass er hier sein kann."

Während der Spielvorbereitung des niederländischen Rekordmeisters habe Haller (28) am Dienstag auf einem Nebenplatz an seiner Fitness gearbeitet. Weitere Einheiten in Amsterdam sollen folgen. Zuletzt hatte der ivorische Nationalspieler bei der Verleihung des Ballon d'Or von Fortschritten bei seiner Genesung berichtet: "Alles ist gut, alles läuft so gut wie möglich", sagte er.

Die Einheiten in Amsterdam haben nach SID-Informationen mit fußballspezifischem Training noch nicht viel gemein. Vielmehr wollte Haller ursprünglich in einem Park laufen gehen, er wurde dort jedoch zu häufig erkannt und um Fotos oder Autogramme gebeten.

Bei Haller war im Juli im BVB-Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz ein Hodentumor diagnostiziert worden. Der neue Stürmer wurde operiert und musste bzw. muss sich einer Chemotherapie unterziehen. Der Verein hofft auf ein Comeback in der Bundesliga-Rückrunde.