Leipzig (SID) - Pokalsieger RB Leipzig bereitet sich mit einem hochkarätigen Testspiel gegen den FC Liverpool auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga vor. Die Reds von Teammanager Jürgen Klopp gastieren am 21. Juli (19.15 Uhr) in Sachsen. Dabei kommt es für die Leipziger zu einem Wiedersehen mit den ehemaligen RB-Profis Naby Keita und Ibrahima Konate. Zuletzt trafen beide Teams im Champions-League-Achtelfinale 2021 aufeinander.

Neun Tage später steht für die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco mit dem Supercup gegen Meister Bayern München dann das erste Pflichtspiel der neuen Saison an.