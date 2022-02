Frankfurt am Main (SID) - Nach der Zuspitzung im Ukraine-Konflikt hat der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United offenbar den Flug mit der russischen Airline Aeroflot zum Champions-League-Spiel bei Atletico Madrid abgesagt. Wie das Portal The Athletic und die Daily Mail berichteten, habe der Klub von Teammanager Ralf Rangnick am Dienstag kurzfristig die Reisepläne zum Auswärtsspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) geändert.

Aufgrund der langjährigen Partnerschaft fliegt ManUnited eigentlich regelmäßig mit Aeroflot, die Fluglinie gehört zu den offiziellen Sponsoren des Vereins. Nach Madrid sollen die Red Devils laut Medienberichten mit einem anderen Charterflug gereist sein. Die Entscheidung sei demnach "einvernehmlich" mit dem russischen Staatsunternehmen erfolgt. Die Partnerschaft bestehe aber weiterhin.